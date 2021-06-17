В МТС стартовали продажи смартфона POCO M3 Pro 5G

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфона POCO M3 Pro 5G с памятью 4/64ГБ. Это новое современное устройство доступно за 629 рублей. Теперь в МТС доступны обе модификации – с памятью 4/64 ГБ и 6/128ГБ.

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400x1800 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. В зависимости от используемого контента дисплей умеет автоматически переключаться между частотами 30, 50, 60 и 90 Гц, что повышает энергоэффективность устройства и плавность прокрутки изображения.

Новый POCO M3 Pro 5G оснащен тройной камерой с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Основной объектив на 48Мп с высокой четкостью передачи картинки и дополнительный макрообъектив на 2 Мп не позволят упустить ни одной детали. Датчик глубины на 2 Мп пригодится при создании эффекта размытия фона. Фронтальная камера на 8 Мп порадует отличными портретными снимками и позволит разблокировать смартфон по лицу.

Процессор устройства выполнен по флагманскому 7-нанометровому техпроцессу. Благодаря этому POCO M3 Pro 5G обладает превосходной энергоэффективностью.

Смартфон также оборудован NFC-модулем и ИК-портом. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Большой аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт и обеспечивает до 2 дней автономной работы от одного заряда.

POCO M3 Pro 5G с памятью 4/64 ГБ доступен за 629 рублей. Приобрести его в рассрочку на год можно за 57,18 рубля в месяц, на два года – за 27,34 рубля в месяц.

Поступившую в продажу ранее версию POCO M3 Pro 5G с 6/128 ГБ памяти можно приобрести за 729 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 66,27 рубля, а на два года – 31,69 рубля.