OnePlus станет брендом компании Oppo

На прошлой неделе генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) заявил, что его компания будет интегрирована с компанией Oppo, но не уточнил, как это будет реализовано на практике. Теперь появились задокументированные сведения о том, в какой форме будет осуществлено объединение компаний.

Известный сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) получил в своё распоряжение документ, в котором перечислены основные тезисы, связанные с данным вопросом — материал предназначен для PR-службы OnePlus и содержит вполне прозрачные формулировки.

«OnePlus становится брендом в составе Oppo, хотя продолжит функционировать как независимая производственная единица», — дан ответ на самый актуальный вопрос. Дополнительно в упомянуто, что работа Пита Лау в качестве главного менеджера по продукции Oppo подразумевает его ответственность за стратегии производства смартфонов под обоими брендами.

«Со слиянием обеих фирм у нас будет больше ресурсов для создания ещё лучших продуктов. Это также позволит нам быть более эффективными в нашей деятельности», — утверждается в памятке. Компании уже объединили отделы исследований ранее в этом году, поэтому дальнейшая интеграция, вероятнее всего, связана с приведением в порядок рутинных бизнес-процессов.

Покупателям OnePlus вряд ли стоит ждать каких-либо судьбоносных изменений от слияния. Фактически компании с момента появления бренда OnePlus имели общих собственников и общие цепочки поставок.