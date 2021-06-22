В продуктах Microsoft в 2020 году было обнаружено рекордное количество уязвимостей

Эксперты компании BeyondTrust, занимающейся кибербезопасностью в операционных системах UNIX, Linux, Windows и macOS, опубликовала The Annual Microsoft Vulnerabilities Report 2021» («Ежегодный отчет об уязвимостях Microsoft»).

Согласно документу, в 2020 году в решениях техногиганта ИБ-специалисты выявили 1268 уязвимостей, что является рекордным числом. В период с 2016 по 2020 год количество уязвимостей в решениях американской компании увеличилось на 181%.

Наибольшая часть проблем была обнаружена в продуктах семейства Windows — 907. Общее число выявленных критических уязвимостей составило 132. Примечательно, что большинство проблем может быть нейтрализовано путем отключения прав администратора.

Впервые на уязвимости повышения привилегий пришлось наибольшая доля от общего числа проблем в продуктах Microsoft (44%). Данное число увеличилось почти в три раза с 198 в 2019 году до 559 в 2020 году.