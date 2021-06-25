В МТС стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A22

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy A22 с 64 ГБ памяти.

Новый Samsung Galaxy A22 получил большой яркий Super AMOLED экран c диагональю 6,4 дюйма и HD+ разрешением. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц. Сверхплавная прокрутка обеспечивает комфортный просмотр во время игрового сеанса или серфинга в интернете.

Основа фотосистемы Samsung Galaxy A22 – мощная квадрокамера, работающая при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта. Разрешение ее основного сенсора составляет 48 Мп. Он позволяет создавать фотографии высокого качества даже в условиях недостаточной освещенности. Сверхширокоугольная камера на 8 Мп облегчает панорамную съемку пейзажей и групповых портретов. Камера для макросъемки и датчик глубины на 2 Мп дают дополнительный простор для творчества. Наличие оптической стабилизации упрощает съемку объектов в движении.

Смартфон работает на основе операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой One UI. Мощный 8-ядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти дают возможность комфортно работать с множеством приложений. Имеется модуль NFC, который позволяет осуществлять бесконтактную оплату. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy A22 с 64 ГБ памяти можно приобрести за 659 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 59,90 рубля, а на два года – 28,65 рубля.