МТС запустил акцию в честь дня рождения компании

МТС исполнилось 19 лет. Ко дню рождения компании запущена акция «Спасибо, что вы с нами», в рамках которой абонентам предоставляется скидка 7, 13 и 19% на гаджеты популярных брендов. Размер бонуса зависит от того, как долго абоненты пользуются услугами связи компании.

В акции участвуют определенные модели смартфонов, планшетов и смарт-устройств от Samsung, Huawei, Honor и Xiaomi. Скидка на оборудование предоставляется по промокоду «Спасибо». Ее размер определяется периодом обслуживания номера в сети МТС на момент обращения за покупкой:

до 7 лет — скидка 7%;

от 7 до 13 лет — скидка 13%;

от 13 лет и более — скидка 19%.

Получить персональную скидку на оборудование в рамках акции «Спасибо, что вы с нами» можно с 25 июня по 26 июля. Подробнее о моделях, участвующих в акции, и об условиях приобретения в рамках акции смартфонов и планшетов можно ознакомиться здесь, смарт-устройств — здесь.

Количество приобретаемого оборудования со скидкой в рамках акции ограничено — не более 1 единицы на 1 абонентский номер.