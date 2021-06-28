Вышел Linux 5.13

Линус Торвальдс представил первый стабильный релиз ядра Linux 5.13. Выпуск новой версии ядра Linux вышел в соответствии с графиком, спустя два месяца после выхода предыдущей стабильной версии Linux 5.12 в конце апреля.



Исходный код Linux 5.13 уже доступен для загрузки на портале kernel.org. Коммит Линуса Торвальдса релиза ядра Linux 5.13 на GitHub и на Makefile.



Новая версия ядра Linux содержит большое количество изменений и обновлений, включая начальную поддержку чипов Apple M1, а также новых GPU Intel и AMD, дополнительную поддержку ноутбуков Microsoft Surface и улучшения для архитектур RISC-V и PowerPC.



В новом ядре Linux 5.13 принято 17 189 исправлений от 2 150 разработчиков. Размер патча составляет 60 МБ. Фактически изменения в ядре затронули 12 996 файлов, было добавлено 794 705 строк кода и удалено 399 590 строк кода.



В число основных изменений входят:

поддержка файловой системы EROFS (Enhanced Read-Only File System);

поддержка новых функций в файловых системах SMB3, ext4, exFAT и XFS;

добавлена поддержка библиотеки netfs, в которую определены типовые функции, используемые в сетевых файловых системах;

добавлен новый контроллер cgroup — «Misc» (CONFIG_CGROUP_MISC), предназначенный для ограничения и отслеживания скалярных ресурсов;

для чипов Intel реализован новый драйвер для управления охлаждением, позволяющий снижать частоту процессора до возникновения критического перегрева;

добавлен драйвер для сетевого адаптера MANA (Microsoft Azure Network Adapter);

добавлен драйвер GUD (Generic USB Display) с реализацией базового драйвера для экранов и TV-адаптеров, подключаемых через интерфейс USB;

в целях безопасности прекращена поддержка файла /dev/kmem, при помощи которого можно было получить доступ ко всему адресному пространству ядра;

удалена поддержка технологии WiMAX.