Microsoft сообщила о новых атаках хакерской группировки Nobelium

Компания Microsoft заявила о новой активности группировки Nobelium, которая предположительно состоит из русскоговорящих хакеров. В сообщении в блоге компании сказано, что новая серия атак группировки Nobelium направлена против различных компаний в 36 странах мира. Ранее сообщалось, что участники упомянутой группировки причастны к атакам на клиентов компании SolarWinds.

«Центр аналитики угроз Microsoft отслеживает новую активность злоумышленников Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается, но мы уже зафиксировали распыление [использование ранее утекших паролей и генерация новых] и атаки методом перебора. Мы хотим поделиться некоторыми подробностями, чтобы помочь нашим клиентам и сообществам защитить себя», — говорится в сообщении Microsoft, где также подчёркивается, что большинство атак злоумышленников оказались неудачными.

Согласно имеющимся данным, атаки хакеров в основном совершались против IT-компаний (57 %) и правительственных организаций (20 %). Значительно меньше злоумышленников интересовали неправительственные учреждения, аналитические центры и финансовые организации. Хакеры атаковали компании из 36 стран мира, но в основном их деятельность была направлена против организаций из США, Великобритании, Германии и Канады.

Microsoft продолжает отслеживать активность злоумышленников. Своим клиентам компания рекомендует следовать рекомендациям по обеспечению безопасности и использовать для защиты аккаунтов двухфакторную аутентификацию. Отметим, что в мае этого года Microsoft обвинила Nobelium в атаке на 150 компаний из разных стран мира.