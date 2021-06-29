Samsung представила новую платформу для умных часов

В ходе онлайн-мероприятия, проведённого Samsung в рамках выставки MWC 2021, корейский техногигант продемонстрировал новейший интерфейс для носимых устройств под названием One UI Watch. Эта оболочка будет работать поверх новой Wear OS, которую Google разработала в сотрудничестве с Samsung.

По словам корейского техногиганта, новая фирменная оболочка сделает стилистику интерфейса смартфонов и умных часов компании более согласованной. В пресс-релизе Samsung утверждает, что One UI Watch вместе с новой унифицированной платформой для носимых устройств предоставят пользователям качественно новый опыт работы с Galaxy Watch.

Samsung в ходе мероприятия продемонстрировала некоторые ключевые аспекты нового интерфейса. Например, когда пользователь установит на свой смартфон приложение, также доступное для носимых устройств, оно автоматически установится и на Galaxy Watch. Кроме того, настройки смартфона будут автоматически перенесены на умные часы. Например, контакты, заблокированные на смартфоне, будут автоматически блокироваться на часах и наоборот

Конечно, существенным улучшением по сравнению с Galaxy Watch на базе Tizen станет доступ к огромному количеству сторонних приложений, которые можно будет загрузить из Google Play. Теперь пользователи умных часов Samsung смогут в полной мере воспользоваться преимуществами таких продуктов, как Google Карты или YouTube Music. Samsung и Google также заявили, что разработчики получат доступ к новому инструменту для дизайна циферблатов.

Ожидается, что первые смарт-часы Galaxy Watch на базе новой платформы будут представлены в августе, в ходе мероприятия Galaxy Unpacked, на котором также будут показаны новейшие складные смартфоны Samsung.