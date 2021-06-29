В МТС снизились цены на смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra

В МТС снизились цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra. Все три конфигурации модели стали доступнее в рамках акции «Выгодный трейд-ин», а экономия при их покупке теперь составит 500 рублей.

Аппарат оснащен большим 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с потрясающей цветопередачей и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Его квадрокамера включает в себя два телеобъектива, которые позволяют снимать со 100-кратным зумом, а разрешение основного сенсора составляет 108 Мп. Также Samsung Galaxy S21 Ultra защищен от воды и пыли по стандарту IP68, способен подключаться к сетям 5G и может работать с электронным пером S Pen.

Все три модификации Samsung Galaxy S21 Ultra в рамках акции «Выгодный трейд-ин» стали дешевле на 500 рублей. Стоимость версии со 128 ГБ памяти снизилась до 3349 рублей, с 256 ГБ памяти – до 3499 рублей, а с 512 ГБ памяти – до 3949 рублей. Ежемесячные платежи при покупке в рассрочку тоже уменьшились.

Акция «Выгодный трейд-ин» позволяет приобрести новое устройство в обмен на старое по специальной сниженной цене. При этом стоимость сдаваемого устройства также идет в зачет при покупке нового.