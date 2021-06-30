Microsoft и Open AI анонсировали ИИ-систему GitHub Copilot

Microsoft анонсировала систему на базе искусственного интеллекта, которая может давать советы по написанию кода разработчикам программного обеспечения. Эта новинка демонстрирует стремление редмондской корпорации упростить процесс программирования и сделать его более доступным для освоения.

Новый продукт получил название GitHub Copilot. Инструмент использует исходный код, загруженный на сервис совместного использования кода GitHub, который Microsoft приобрела в 2018 году. В реализации участвовал стартап Open AI, занимающийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Летом 2019 года Microsoft инвестировала в него $1 миллиард.

Исследователи из Microsoft и ряда других компаний десятилетиями пытались научить компьютеры самостоятельно писать код. GitHub Copilot — большой шаг в этом направлении. Продукт полагается на большой объём кода на многих языках программирования и огромные вычислительные мощности Azure. Нат Фридман (Nat Friedman), генеральный директор GitHub, говорит, что GitHub Copilot способен практически полностью заменить программисту напарника. Инструмент просматривает существующий код и комментарии к нему, а также местоположение курсора, и предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста. По мере того, как программист принимает или отклоняет предложения, модель обучается и со временем становится гораздо более сложной и умной.

Фридман говорит, что GitHub Copilot существенно ускоряет программирование. Сотни разработчиков на GitHub, по его словам, уже оценили возможности продукта и не отключают его в течение всего рабочего дня.

Эксперты отмечают, что главным преимуществом GitHub Copilot является то, что он избавляет программиста от необходимости изучения кучи документации, экономя тем самым драгоценные часы. Сообщается, что в данный момент Copilot лучше всего работает с JavaScript, Python и TypeScript. Первоначально инструмент появится в Microsoft Visual Studio Code, бесплатном продукте с открытым исходным кодом, а затем компания планирует включить его в коммерческую версию Visual Studio.

Соучредитель Open AI Грег Брокман (Greg Brockman) говорит, что модель Codex, лежащая в основе GitHub Copilot, является потомком мощной модели GPT-3, которую специалисты компании обучали на множестве терабайт общедоступного кода. В Copilot, по словам сотрудников GitHub, встроен целый ряд механизмов обеспечения безопасности, что вселяет уверенность в том, что продукт будет генерировать высококачественный код. Сообщается, что в будущем Microsoft планирует выпустить версию продукта, которую компании смогут обучить пониманию их собственных стилей программирования. На данный момент Microsoft предлагает службу, которая обучается только на коде, хранящемся в общедоступных репозиториях.