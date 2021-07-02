На Немиге открылся новый салон связи МТС с шоу-румом

В Минске на первом этаже бизнес-центра «Александровский» на проспекте Победителей, 5 открылся новый салон связи МТС.

В новом салоне на открытой выкладке представлены устройства мировых производителей, среди которых Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Для устройств Apple предусмотрена отдельная бренд-зона. В ассортименте – смартфоны, планшеты, смарт-часы и фитнес-браслеты, а также аксессуары: чехлы, наушники и карты памяти. Устройства можно внимательно изучить и протестировать их возможности.

В честь открытия с 1 по 4 июля для посетителей салона действует акция – скидки до 25% на смартфоны и планшеты. Выгодой можно воспользоваться при покупке единым платежом или в рассрочку на 12 месяцев.

Сотрудники офиса подробно расскажут о тарифных планах, услугах и других предложениях МТС и помогут с их выбором. Клиенты также могут активировать дополнительные услуги, получить детализацию счета, внести платеж по рассрочке.

Для удобства клиентов работает электронная очередь и терминал самообслуживания. Офис на пр-те Победителей, 5 работает ежедневно с 10 до 22 часов.