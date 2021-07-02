Назван лучший смартфон 2021 года

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G назвали лучшим смартфоном 2021 года по итогам выставки Mobile World Congress (MWC) 2021.

Флагманский аппарат Samsung был награжден ежегодной премией GLOMO Awards, которая присуждается за устройства, программное обеспечение и сервисы, стимулирующие инновации. «Это самый выдающийся Android-смартфон в истории Samsung», — отметили жюри категории. Аппарат похвалили за AMOLED-экран, большой набор функций, качественные камеры и прочие характеристики.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G был представлен в январе. Аппарат вышел с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона), поддержкой 5G. Смартфон имеет от восьми гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, камеру на четыре объектива разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.