Microsoft запустила тестирование нового интерфейса Office

Microsoft начала тестирование пакета приложений Office с кардинально обновлённым пользовательским интерфейсом, который был анонсирован ранее. Его смогут опробовать все участники тестовой программы компании. Об этом пишет The Verge.

Разработчики объявили о грядущих изменениях в оформлении интерфейса в прошлом месяце. Создатели округлили ленточную панель инструментов и немного переработали рабочие кнопки в Excel, PowerPoint и Outlook. Изначально разработчики обещали более радикальные изменения, но, вероятно, отказались от некоторых из них. Стиль соответствует новой операционной системе Windows 11.

Сейчас протестировать изменения могут пользователи Windows 10 и Windows 11. Чтобы поучаствовать, необходимо вступить в группу бета-тестеров Office и разрешить скачивать бета-обновления сервиса. После этого пользователи смогут включить или выключить новый интерфейс

Компания также работает над адаптивным управлением. Предположительно, разработчики хотят сделать передвижную панель с инструментами, чтобы пользователи могли расположить её для более удобного использования.