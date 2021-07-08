В минском ТЦ «Корона» на ул. Корженевского открылся новый салон связи МТС

В торговом центре «Корона» на ул. Корженевского, 26 в Минске открылся новый салон связи МТС.

В новом салоне представлен большой выбор устройств ведущих мировых брендов: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Здесь можно подобрать смартфон, планшет, смарт-часы и другие гаджеты. Все устройства находятся на открытой витрине, чтобы любой желающий мог их протестировать.

В салоне представлен также широкий ассортимент аксессуаров для мобильных устройств. Среди них: чехлы, наушники, карты памяти и защитные стекла.

В честь открытия с 8 по 11 июля для посетителей действует акция – скидки до 25% на смартфоны и планшеты. Выгода доступна при покупке единым платежом или в рассрочку на 12 месяцев.

Кроме того, сотрудники салона проконсультируют клиентов по актуальным тарифным планам, услугам и другим предложениям компании, а также помогут с их выбором и подключением. В офисе по запросу клиента помогут активировать на номере дополнительные услуги, внести платеж по рассрочке, а также оформят детализацию счета.

Для удобства посетителей работает электронная очередь и установлен платежный терминал самообслуживания. Офис на ул. Корженевского, 26 будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.