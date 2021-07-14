Смартфон Samsung Galaxy M12 присоединился к акции «Спасибо, что вы с нами» в МТС

Смартфон Samsung Galaxy M12 присоединился к акции «Спасибо, что вы с нами». Версию с 32 или 64 ГБ памяти можно приобрести со скидкой 7, 13 или 19% в зависимости от того, как долго вы пользуетесь услугами МТС.

Акция «Спасибо, что вы с нами» запущена в честь празднования 19-летия компании и действует по 26 июля 2021 года. Скидка предоставляется по промокоду «Спасибо», ее размер определяется длительностью обслуживания номера в сети МТС на момент покупки:

- до 7 лет — скидка 7%;

- от 7 до 13 лет — скидка 13%;

- от 13 лет и более — скидка 19%.

Так, Samsung Galaxy M12 с 3/32 ГБ памяти при 7% скидке можно забрать за 426 рублей, при 13% – за 399 рублей, а при 19% – за 371 рублей.

Версия с 4/64 ГБ памяти с 7% скидкой станет доступна за 491 рубль, с 13% – за 460 рублей, а с 19% – за 428 рублей.

Скидки на смартфоны предоставляется как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Помимо Samsung Galaxy M12, в акции принимают участие множество других смартфонов и планшетов от Samsung, Huawei, Honor и Xiaomi.