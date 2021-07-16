Xiaomi обогнала Apple по производству смартфонов

Xiaomi впервые в истории оказалась на втором месте по количеству произведенных смартфонов. Об этом сообщается в актуальном исследовании агентства Canalys.

Согласно данным за второй квартал 2021 года, Xiaomi заняла второе место с долей 17 процентов. Первую позицию сохранил прежний лидер — на долю южнокорейского производителя Samsung пришлось 19 процентов. Apple, которую обогнала Xiaomi, получила долю в 14 процентов. В топ-5 вошли другие китайские компании — Oppo и Vivo. Их доля на глобальном рынке составила по 10 процентов.

Анализируя рынок смартфонов в целом, специалисты агентства заметили, что поставки телефонов во втором квартале года увеличились на 12 процентов. Это связывают с возвращением потребителей к нормальной жизни после шока, вызванного началом пандемии COVID-19.