В МТС к акции «Выгодный трейд-ин» присоединяются смартфоны Samsung S21 и S21+

C 21 июля по 18 августа в МТС к акции «Выгодный трейд-ин» присоединяются флагманские смартфоны Samsung из серии S21 и S21+. Также снижается стоимость модели Galaxy Z flip. Выгодные цены действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Акция «Выгодный трейд-ин» позволяет приобрести новое устройство в обмен на старое по специальной сниженной цене. При этом, стоимость сдаваемого устройства тоже идет в зачет при покупке нового. В итоге покупатель получает двойную выгоду: во-первых, пользуется скидкой по акции, а во-вторых, возвращает часть денег за старый смартфон или планшет.

Модели Samsung Galaxy S21 и Samsung Galaxy S21+ оснащены основной тройной камерой с 64-мегапиксельными телеобъективом, двумя сенсорами по 12 Мп и 10-мегапиксельной селфи-камерой. Оба аппарата поддерживают быструю 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядки, а также функцию реверсивной зарядки. Диагональ экрана младшей и старшей моделей составляет 6,2 и 6,7 дюймов соответственно.

Цена на Samsung Galaxy S21 с 256 ГБ памяти в рамках акции составит 2589 рублей, а на версию со 128 ГБ – 2389 рублей. Модель Samsung Galaxy S21+ с памятью 256 ГБ можно будет приобрести в трейд-ин за 2839 рублей, а с памятью 128 ГБ – за 2689 рублей.

Также с 21 июля при обмене в трейд-ин стал доступнее необычный смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z flip. Эту модель в рамках акции можно приобрести за 2449 рублей, сэкономив тем самым 550 рублей.

Подробнее о ценах на присоединившиеся к акции «Выгодный трейд-ин» смартфоны Samsung смотрите по ссылке.