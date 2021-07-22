Clubhouse отменил систему приглашений

Разработчики Clubhouse открыли доступ в свою социальную сеть всем желающим. Теперь зарегистрировать и использовать платформу может любой владелец смартфона, совместимого с приложением Clubhouse.

До этого в сервис можно было попасть исключительно по приглашениям действующих пользователей. Чтобы расширять перечень участников, разработчики периодически выдавали им ограниченное число инвайтов, чтобы те могли позвать своих друзей и знакомых. По словам создателей платформы, периодическое расширение аудитории помогло им расти плавно и избежать проблем с сервисом.

«Мы всегда хотели, чтобы Clubhouse стал открытым приложением. У каждого должен быть доступ к содержательным беседам и лучшие комнаты это те, в которых вы встречаетесь с людьми, далёкими от вашего круга общения. С разными взглядами и опытом, которые меняют ваш взгляд на мир», — заявили основатели сервиса Пол Дэвидсон (Paul Davison) и Рохан Сет (Rohan Seth).

Запуск Clubhouse состоялся в апреле 2020 года исключительно на iOS. Изначально особенность соцсети была в том, что её пользователи могли общаться исключительно в аудиокомнатах. При этом, согласно правилам, запрещено записывать какие-либо отрывки разговоров.