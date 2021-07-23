Белорусский стартап для редактирования видео привлек $2,4 млн

Белорусский стартап для редактирования видео на основе технологии компьютерного зрения VOCHI привлек $2,4 млн в ходе раунда «позднего посева». В числе инвесторов вошли Angelsdeck и A.Partners Алексея Соловьева, TA Ventures Виктории Тигипко, Kolos VC, Startup Wise Guys, а также топ-менеджеры Verv и Bolt.

Первоначальный раунд финансирования в $1,5 млн провела компания Genesis Investments в Украине в 2020 году. Новые инвесторы вложились в компанию в период значительного роста числа пользователей мобильного приложения для редактирования видео. Сейчас его используют более 500 000 человек в мире ежемесячно. Выручка компании достигла за год $4 млн. Инвестиции компания планирует направить на расширение команды, работающей над приложением, совершенствование продукта и маркетинг. Всего за два года стартап привлек более $4 млн инвестиций.

VOCHI — это приложение для редактирования видео и фото. Оно работает на основе технологии компьютерного зрения. Стартап был основан в 2019 году Ильей Лесуном и инвестиционной компанией Юрия Мельничека и Андрея Авсиевича Bulba Ventures. Средства от первого раунда инвестиций компания потратила на разработку и маркетинг. По словам соучредителя и генерального директора компании Ильи Лесуна, идея состояла в том, чтобы предоставить людям простой способ профессионально редактировать видео, который помог бы им создавать уникальный и модный контент для социальных сетей, выделиться и стать более популярными в них.