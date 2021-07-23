Xiaomi представила смартфон Poco F3 GT

Бренд Poco, созданный компанией Xiaomi, официально представил производительный смартфон F3 GT, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

В устройство установлен процессор Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц. В состав чипа входит модем 5G для работы в сотовых сетях пятого поколения. Объём оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 6 или 8 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Гбайт.

Смартфон оборудован 6,67-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с разрешением 2400 × 1080 точек, поддержкой HDR10 + и частотой обновления 120 Гц. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5.

Аппарат спроектирован с прицелом на игры. Частота отклика сенсорного слоя составляет 480 Гц, а в боковой части предусмотрены магнитно-механические переключатели Maglev Triggers.

Фронтальная камера наделена 16-мегапиксельным датчиком. Тройная тыльная камера содержит 64-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2-мегапиксельный макромодуль.

Прочее оснащение таково: адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, аудиосистема с двумя динамиками и поддержкой Dolby Atmos, боковой сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5065 мА·ч с 67-ваттной подзарядкой. Цена новинки — от 360 долларов США.