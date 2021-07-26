«Лаборатория Касперского» представила новую разработку

«Лаборатория Касперского» представляет свою новую разработку — систему для аналитики чрезвычайных ситуаций Kaspersky Neural Networks. Решение пригодится в условиях стихийных бедствий, на массовых мероприятиях с большим скоплением людей, в мегаполисах при сложном трафике на дорогах. Анализ данных происходит в режиме реального времени с борта беспилотника при помощи нейронных сетей.

Система Kaspersky Neural Networks предназначена для решения трёх основных задач:

поиска пропавших людей, животных и объектов (например, смытых наводнением домов) в труднодоступных районах;

оценки ущерба при чрезвычайных происшествиях с использованием снимков с воздуха;

анализа данных, необходимых для ведения геодезической, картографической и кадастровой деятельности, а также организации дорожного движения.

При разработке системы эксперты уделили особое внимание технологиям обнаружения малых объектов в условиях ограниченной видимости. Например, во время стихийных бедствий часто стоит задача не только найти уцелевшие смытые строения, но и отличить хозяйственные постройки от жилых, а также определить концентрацию объектов на территории затопления.

Применение технологий машинного обучения для обработки изображений обеспечивает мгновенное реагирование при анализе объектов. Так, например, в ходе одного из испытаний Kaspersky Neural Networks тысячи изображений высокого разрешения были обработаны за несколько минут на ноутбуке в условиях работы на пересечённой местности и ограниченной вычислительной мощности устройства.

Нейронные сети «Лаборатории Касперского» умеют дообучаться, с каждым разом совершенствуя результаты. Решение тренировано на десятках тысяч изображений и умеет распознавать и классифицировать по группам людей, дома, автомобили, животных и другие объекты.

По мнению создателей системы, она будет актуальна, прежде всего, для нужд МЧС и поисково-спасательных отрядов. В крупных промышленных предприятиях, например ЦОДД, решение может использоваться в качестве инструмента контроля трафика.