В МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy M32

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy M32. Новинка примечательна высокой производительностью, отличными камерами и ярким экраном с плавной прокруткой.

Samsung Galaxy M32 оснащен ярким 6,4-дюймовым экраном с разрешением 1080x2400 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Технология Super AMOLED позволяет наслаждаться сочными и насыщенными цветами, а поддержка частоты 90 Гц обеспечивает сверхплавную прокрутку во время игр или скроллинга изображений на экране. Дизайн новинки привлекает внимание: на гладкий корпус задней панели нанесены тонкие полосы, красиво переливающиеся на свету.

Отдельный предмет гордости Samsung Galaxy M32 – мощная квадрокамера, работающая при поддержке алгоритмов ИИ. Высокое качество картинки гарантирует основной сенсор на 64 Мп. Ультраширокоугольный объектив на 8 Мп расширит угол обзора. Модуль для макросъемки на 2 Мп поможет снимать мелкие детали крупным планом, а камера с датчиком глубины на 2 Мп позволит регулировать резкость до и после съемки. Фронтальная камера на 20 Мп дает возможность создавать невероятно эффектные селфи.

Высокую производительность новинки обеспечивают мощный восьмиядерный процессор и 6 ГБ оперативной памяти. 128 ГБ встроенной памяти можно дополнить картой microSD объемом до 1 ТБ. Модуль NFC позволит осуществлять бесконтактные платежи. Емкий аккумулятор на 5000 мАч поможет активно пользоваться всеми возможностями смартфона невероятно долго, а благодаря поддержке зарядки мощностью 25 Вт он умеет быстро восполнять заряд.

Смартфон Samsung Galaxy M32 можно приобрести за 779 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит 72,63 рубля, а на два года – 34,73 рубля.