Microsoft объявила тарифы на Windows 365

Microsoft анонсировала облачную Windows 365 в прошлом месяце, а сегодня эта операционная система стала доступна для пользователей. В рамках нового сервиса предоставляется доступ к знакомой всем среде Windows с любого устройства – Android-смартфона, iPad, старенького ноутбука или компьютера под управлением Linux. За пользование Windows 365 взымается ежемесячная плата, которая зависит от версии сервиса и конфигурации серверной части.

Именно сегодня Microsoft официально опубликовала прайс-лист на Windows 365, и он, надо признаться, шокирует: цена доходит до 162 долларов в месяц. Именно в такую сумму обойдется использование Windows 365 Business с CPU с восемью виртуальными ядрами, 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ пространства для хранения данных. Windows 365 Enterprise с серверной частью такой же конфигурации обойдется чуть дешевле – 158 долларов. Разница между Windows 365 Business и Windows 365 Enterprise заключается в том, что первая адресована компаниям с численностью сотрудников до 300, а вторая – для предприятий с большим количеством сотрудников. Не трудно подсчитать, что за год владение самой дорогой версии Windows 365 Business обойдется в 2000 долларов на одного сотрудника: купить лицензионную Windows 10 с мощным ноутбуком или ПК будет дешевле.

Впрочем, базовая версия использование Windows 365 Business и Windows 365 Enterprise гораздо дешевле – всего 20-24 доллара. Правда, и мощности тут куда скромнее: одно виртуальное ядро, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ пространства для хранения файлов. Доступ к Windows 365 осуществляется через браузер или приложение Microsoft Remote Desktop. При этом пользователи никак не ограничены в запуске приложений – поддерживаются любые программы, совместимые с Windows 10 или Windows 11.