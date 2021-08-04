Акция в МТС: Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ от 18 рублей в месяц

В МТС появилась возможность приобрести популярный смартфон Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC со скидкой до 20%. Специальная цена действует в рамках акции «Самым любимым» и будет доступна до конца августа.

Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC – бюджетный смартфон, но в арсенале у которого имеется множество интересных особенностей. Он порадует своего владельца длительным временем автономной работы, большим Full HD+ экраном и громкими стереодинамиками. Приятное впечатление оставит также работа квадрокамеры, а его производительности будет достаточно для большинства современных игр.

Аппарат оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей. От царапин его оберегает специальное защитное покрытие Corning Gorilla Glass 3. Дисплей обладает широкой цветовой палитрой и высокими показателями контрастности.

Квадрокамера на 48+8+2+2 Мп позволяет создавать четкие качественные снимки при поддержке сверхширокоугольного модуля, еще два сенсора помогут при макросъемке и создании эффекта размытия фона. Отдельного упоминания заслуживает аккумулятор с емкостью 6000 мАч, который обеспечивает до 2 дней автономной работы и даже умеет заряжать другие устройства.

В рамках акции «Самым любимым» по 31 августа стоимость смартфона Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC снижена до 409 рублей. В рассрочку на год его можно будет приобрести с ежемесячным платежом 37,2 рубля, а на два года – всего за 18 рублей в месяц.

Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо при покупке смартфона сообщить сотруднику интернет-магазина или салона продаж МТС промокод «Xiaomi» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.