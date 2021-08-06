Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 для каналов Dev и Beta

Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 под номером 22000.120, которая стала доступна участникам инсайдерской программы на каналах Dev и Beta.

Новая сборка содержит десятки исправлений. Многие из этих исправлений незначительны, но все вместе они придают ОС более законченный вид. Наряду с общими исправлениями в Windows 11 появились улучшения, которые сделают процесс взаимодействия с ОС более комфортным.

Разработчики добавили новый виджет Family Safety для учётных записей Microsoft, с помощью которого можно отслеживать недавнюю активность членов семейной группы. Началось внедрение индикатора уведомлений для значка «Чаты», расположенного на панели задач. Внесены корректировки во внешний облик кнопки «Закрыть» в миниатюрах приложений, отображаемых при наведении курсора на панели задач. Кнопка «Обнаружить» в меню настроек «Дисплей» перемещена в область под элементом управления ориентацией мониторов. Обновлён облик кнопки «Создать» на панели инструментов проводника, благодаря чему все доступные действия помещены в единое меню без дополнительных выпадающих окон.

Новая сборка Windows 11 также содержит массу исправлений, направленных на повышение стабильности работы операционной системы. Ознакомиться с полным списком исправлений можно в блоге разработчиков. Испытать сборку Windows 11 под номером 22000.120 в настоящее время могут участники инсайдерской программы в раннем доступе и на канале бета-тестирования.