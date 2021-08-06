Хакеры выложили в даркнет данные 1 млн кредитных карт

Группа хакеров опубликовала в даркнете данные примерно миллиона кредитных карт, принадлежащих гражданам США и ряда других стран. Об этом сообщили аналитики компании Q6, специализирующейся на вопросах кибербезопасности.

Журналист CNBC Эмон Джаверс (Eamon Javers) выложил в «Твиттере» скриншот сообщения, опубликованного хакерской группировкой All World Cards, которую некоторые эксперты связывают с Россией. По его сведениям, группа создана относительно недавно, а опубликованные киберпреступниками данные карт собраны в 2018-2019 годах. Утверждается, что злоумышленники бесплатно предоставляют украденные данные мошенникам «в качестве рекламного предложения».

Журналист назвал утечку такого масштаба очень крупной даже для даркнета. В классическом сценарии краденые данные кредиток обычно выставляются на продажу, а не публикуются для всех желающих. Поэтому другие киберпреступники, получившие данные карт, в ближайшие дни могут перейти к конкретным действиям, и выдавшие эти карты банки почувствуют эффект от утечки.

В этой связи господин Джаверс порекомендовал американцам в срочном порядке связаться со службами безопасности обслуживающих банков, чтобы защититься от кражи средств. В частности, заморозить кредитные счета или подключить сервисы оповещений о мошеннических действиях. В последнем случае банки будут обязаны связываться с клиентами и требовать подтверждения, прежде чем выдавать любые займы по картам.