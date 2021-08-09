В МТС действует скидка до 200 рублей на гаджеты Huawei

По 12 сентября можно сэкономить на покупке продукции бренда Huawei. В салонах связи и интернет-магазине МТС на ряд устройств действует скидка до 200 рублей. В акции принимают участие: популярная модель смартфона, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы и фитнес-браслеты.

Чтобы воспользоваться скидкой не обязательно быть абонентом МТС. Сниженная цена доступна для всех при покупке единым платежом. Для действующих или новых абонентов МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи доступно приобретение оборудования со скидкой или оформление его в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка» и акции «Смарт-устройства».

Подробнее о ценах на устройства Huawei, на которые действует скидка по 12 сентября, смотрите по ссылке.