Названы самые популярные приложения для общения в мире

TikTok свергает Facebook и становится самым загружаемым приложением для социальных сетей в мире Согласно последним данным Nikkei Asia Report, социальная сеть TikTok обогнала Facebook, став самым загружаемым приложением для общения в мире. Facebook до этого года удерживал первую позицию.

Рост числа пользователей TikTok был обусловлен сочетанием факторов, в том числе глобальной пандемией коронавируса, которая привела к переходу на удаленное образование и работу. В итоге популярность TikTok росла не только за счёт молодёжи, но и благодаря взрослым и даже пожилым людям.

Правительство США во времена президентства Дональда Трампа запретило TikTok и WeChat, однако с приходом к власти Джо Байдена запрет был отменен, что привело к притоку пользователей TikTok из США. Успех TikTok вызвал появление похожих приложений, таких как Instagram Reels и YouTube Shorts.

Третье место занимает WhatsApp, следом идут Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest и Twitter.