Названы самые мощные Android-флагманы

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе операционной системы Android на международном рынке. Он заметно отличается от рейтинга, составляемого AnTuTu в Китае.

В июле 2021 года рейтинг AnTuTu возглавил флагманский смартфон iQOO 7 на основе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888, получившая 820 936 баллов. Вообще, весь Топ-10 AnTuTu состоит из моделей с Snapdragon 888.

Второе место занял Realme GT, лидировавший в AnTuTu в мае, с 816 887 баллами. Третье место принадлежит игровой Asus ROG Phone 5 с 807 388 баллами.

Далее идут OnePlus 9 Pro со средним баллом 798 549, Xiaomi Mi 11 Ultra (792 702), Xiaomi Mi 11 (786 183), Sony Xperia 1 III 5G (785047), Xiaomi Mi 11i (785 047), Redmi K40 Pro (777 314, Galaxy S21 Ultra 5G на Snapdragon 888 (772 170).

Статистика собрана в период с 1 по 31 июля 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.