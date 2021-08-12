В МТС стартовали продажи второго поколения планшетов Lenovo Tab M10 HD

Новая версия планшета Lenovo Tab M10 HD 2nd GEN для развлечений всей семьи появилась в МТС. Приобрести в салонах связи и интернет-магазине МТС эту популярную модель могут как клиенты компании, так и абоненты других операторов всего за 555 рублей.

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) LTE TB-X306X - это 10,1-дюймовый планшет с IPS-экраном и разрешением 1280x800 пикселей в алюминиевом корпусе. Планшет может похвастаться широкими углами обзора и яркой сочной картинкой. Его дисплей специально разработан так, чтобы при длительном использовании минимизировать уровень вредного синего излучения и уменьшить нагрузку на глаза.

Этот стильный и прочный планшет придется по вкусу всем членам семьи. Основная камера на 8 Мп с автофокусом и фронтальная камера на 5 Мп помогут запечатлеть важные моменты и организовать видеосвязь. Мощный восьмиядерный процессор с основной частотой до 2,3 ГГц дает устройству необходимые мощность и скорость для работы и развлечений. Высокоскоростные модули Wi-Fi и LTE обеспечат стабильное и быстрое подключение к интернету. Два стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos формируют громкий и насыщенный звук.

Модель Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) также обзавелась возможностью перехода в детский режим Kids Space от компании Google. Он предоставляет доступ к тысячам одобренных профессиональными педагогами приложений, книг и видео, а рекомендации по ним основываются на интересах детей. Функция родительского контроля позволит настроить оптимальное время использования ребенком планшета и уберечь его от посещения нежелательных сайтов.

Планшет Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) LTE TB-X306X с 4/64 ГБ памяти в течение месяца будет доступен в МТС по специальной сниженной цене. В рамках акции «Для всех» по 14 сентября его можно приобрести за 555 рублей. При подключении к сети МТС и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи планшет можно приобрести со скидкой или оформить в рассрочку. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 50,50 рубля, а на два года – 24,20 рубля.