Официально представлены флагманские смартфоны Magic 3 и Magic 3 Pro

Компания Honor провела сегодня презентацию, где представила новые флагманы — Honor Magic 3, Magic 3 Pro и премиальная модель HONOR Magic3 Pro+.

Смартфоны серии HONOR Magic3 отличаются премиальным дизайном и изогнутым экраном 89° с ультратонкими рамками для по-настоящему захватывающих впечатлений во время просмотра контента. 10-битный экран с диагональю 6,76 дюйма отображает 1,07 млрд цветов и поддерживает HDR 10+, что позволяет пользователям наслаждаться яркими и насыщенными красками, замечая каждую деталь.

Смартфоны HONOR Magic3 оснащены новейшими процессорами Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform, производительность которых увеличена на 20% по сравнению с процессором Snapdragon 888.

Также HONOR Magic3 обладают мощной батареей 4600 мА·ч Устройства поддерживают технологию быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт или беспроводную зарядку HONOR SuperCharge Wireless 50 Вт. Модели HONOR Magic3 Pro и Magic3 Pro+ также поддерживают функцию обратной зарядки с помощью технологии Wireless Reverse Charge.

Топовая модель серии — HONOR Magic3 Pro+ — оснащена изогнутым экраном Super Curved Nano Crystal Shield, а ее легкий и прочный корпус сделан из нанокерамики.

Смартфоны серии HONOR Magic 3 защищены от воды и пыли по стандарту IP 68 и способны выдержать погружение на глубину до 1,5 метров на 30 минут.

Смартфоны HONOR Magic 3 оснащены фирменной технологией обработки фотографий HONOR Image Engine на основе искусственного интеллекта, благодаря чему все снимки будут выглядеть безупречно. В смартфонах использована лучшая в своем классе система камер с поддержкой интеллектуальной обработки. HONOR Magic3 Pro+ оснащен камерой с четырьмя модулями: монохромная камера 64 Мп, широкоугольная камера 50 Мп, сверхширокоугольная камера 64 Мп с углом обзора 126 ° и телеобъектив 64 Мп.

Добиться ярких цветов и реалистичных изображений широкоугольной камере с разрешением 50 Мп помогает большой 1/1,28-дюймовый датчик цветовой температуры, а также автофокусировка с октафазовым наведением Full Pixel Octa Phase Detection (PD), которая дает возможность захватывать движущиеся объекты с исключительной детализацией.