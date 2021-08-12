Официально представлены флагманские смартфоны Magic 3 и Magic 3 Pro

Компания Honor провела сегодня презентацию, где представила новые флагманы — Honor Magic 3, Magic 3 Pro и премиальная модель HONOR Magic3 Pro+.
Смартфоны серии HONOR Magic3 отличаются премиальным дизайном и изогнутым экраном 89° с ультратонкими рамками для по-настоящему захватывающих впечатлений во время просмотра контента. 10-битный экран с диагональю 6,76 дюйма отображает 1,07 млрд цветов и поддерживает HDR 10+, что позволяет пользователям наслаждаться яркими и насыщенными красками, замечая каждую деталь.
Смартфоны HONOR Magic3 оснащены новейшими процессорами Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform, производительность которых увеличена на 20% по сравнению с процессором Snapdragon 888.
Также HONOR Magic3 обладают мощной батареей 4600 мА·ч Устройства поддерживают технологию быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт или беспроводную зарядку HONOR SuperCharge Wireless 50 Вт. Модели HONOR Magic3 Pro и Magic3 Pro+ также поддерживают функцию обратной зарядки с помощью технологии Wireless Reverse Charge.
Топовая модель серии — HONOR Magic3 Pro+ — оснащена изогнутым экраном Super Curved Nano Crystal Shield, а ее легкий и прочный корпус сделан из нанокерамики.
Смартфоны серии HONOR Magic 3 защищены от воды и пыли по стандарту IP 68 и способны выдержать погружение на глубину до 1,5 метров на 30 минут.
Смартфоны HONOR Magic 3 оснащены фирменной технологией обработки фотографий HONOR Image Engine на основе искусственного интеллекта, благодаря чему все снимки будут выглядеть безупречно. В смартфонах использована лучшая в своем классе система камер с поддержкой интеллектуальной обработки. HONOR Magic3 Pro+ оснащен камерой с четырьмя модулями: монохромная камера 64 Мп, широкоугольная камера 50 Мп, сверхширокоугольная камера 64 Мп с углом обзора 126 ° и телеобъектив 64 Мп.
Добиться ярких цветов и реалистичных изображений широкоугольной камере с разрешением 50 Мп помогает большой 1/1,28-дюймовый датчик цветовой температуры, а также автофокусировка с октафазовым наведением Full Pixel Octa Phase Detection (PD), которая дает возможность захватывать движущиеся объекты с исключительной детализацией.
Обладая самым высоким разрешением, телеобъектив 64 Мп имеет 3,5-кратный оптический зум, и 100-кратный цифровой зум, что позволяет получать высококачественные изображения с большого расстояния. Благодаря оптической стабилизации изображения (OIS) создавать четкие снимки можно без использования штатива. Сверхширокоугольный объектив 64 Мп с углом обзора 126 ° в сочетании с системой линз 7P обеспечивают большой обзор с минимальным искажением перспективы и потрясающей четкостью. Любители макросъемки смогут запечатлеть детали с расстояния 2,5 см.
HONOR Magic3 — первая серия смартфонов с сертификатом IMAX Enhanced и поддержкой AI film effects, что гарантирует максимально качественные изображение и звучание во время создания видео. У смартфонов серии HONOR Magic3 есть поддержка Magic Log и возможность цветокоррекции видео по значениям Level 3D LUT (Look Up Table) для создания профессионального кино.
Смартфон HONOR Magic3 представлен, помимо белого и черного, в двух уникальных оттенках – «сумеречный синий» и «розовый рассвет». Рекомендованная розничная цена устройства 899 евро.
Смартфон HONOR Magic3 Pro, по рекомендованной розничной цене от 1099 евро, будет доступен в белом и черном цветах, а также в оттенке «розовый рассвет».
Модель HONOR Magic 3 Pro+ будет представлена в классических и универсальных оттенках «керамический черный» и «керамический белый» по розничной цене 1499 евро.
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