Xiaomi проведёт крупную ежегодную презентацию 26 августа

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям интернет-источников, уже в конце текущего месяца проведёт презентацию Smarter Living 2022: ежегодное мероприятие, посвящённое анонсу умных продуктов, состоится 26 августа в Индии. Известно, что новые устройства будут представлены в нескольких категориях. Это развлечения, сетевое оборудование и безопасность.

Ожидается анонс нового маршрутизатора Wi-Fi класса high-end и умной камеры видеонаблюдения. Кроме того, будут представлены новые портативные компьютеры Mi Notebook: известно, что они получат встроенную веб-камеру и клавиатуру с подсветкой.

В категории развлечений, по информации сетевых источников, могут быть представлены телевизоры Mi TV или устройство Mi TV для потокового вещания. Наконец, говорится о подготовке новых полностью беспроводных наушников погружного типа (TWS).