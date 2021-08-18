Google представила смартфон Pixel 5A

Google официально представила Pixel 5A 5G. Смартфон получил ряд усовершенствований по сравнению с предшественником, среди которых более мощная батарея, увеличенный экран и защита от пыли и влаги по стандарту IP67.

Экран Pixel 5A увеличился до 6,34 дюйма по сравнению с прошлогодним Pixel 4A 5G, где используется 6,2 дюймовая матрица. Это по-прежнему OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Смартфон, как и его предшественник, основан на постепенно устаревающем Qualcomm Snapdragon 765G. Он работает в связке с 6 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт накопителем.

Основная камера также не изменилась по сравнению с Pixel 4A 5G. Она состоит из 12,2-Мп основного датчика и 16-Мп сенсора со сверхширокоугольной оптикой. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Существенно улучшилась батарея новинки. Аккумулятор Pixel 5A получил ёмкость 4680 мА·ч против 3885 мА·ч в прошлогодней модели. Поддерживается 18-Вт быстрая зарядка. Смартфон может похвастаться 3,5-мм разъёмом для подключения проводных наушников.

Pixel 5A 5G будет продаваться только в чёрном цвете, однако для него будут доступны фирменные красочные силиконовые чехлы. Стоимость смартфона составит $449, поступит в продажу 26 августа.