Xiaomi официально представила Redmi 10

Компания Xiaomi анонсировала смартфон среднего уровня Redmi 10: продажи новинки начнутся уже завтра.
В основу устройства положен процессор MediaTek Helio G88, содержащий восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттнной подзарядки и реверсивной подзарядки мощностью 9 Вт.
Дисплей размером 6,5 дюйма по диагонали обладает разрешением 2400 × 1080 точек — формат FHD+. Технология AdaptiveSync позволяет устройству переключать частоту обновления между 45, 60 и 90 Гц.
Во фронтальной части находится 8-мегапиксельная камера. Четверная тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины.
В арсенале смартфона — два динамика, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 161,95 × 75,53 × 8,92 мм, вес — 181 г. Применена операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.5. В продажу поступят следующие варианты:
- 4 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 64 Гбайт — $179;
- 4 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт — $199;
- 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт — $219.
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