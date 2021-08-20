«ВКонтакте» перезапустила видеоплатформу

Команда «ВКонтакте» объявила о большом перезапуске видеоплатформы в социальной сети. 

Как поясняют разработчики, собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой полностью снимает ограничения на одновременное число зрителей, подключённых к одной трансляции, и обеспечивает просмотр в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.

Пользователям стал доступен просмотр видео и прямых эфиров в разрешении 4К, стриминг на Chromecast и AirPlay. Функция появится в приложениях iOS, Android и десктопной версии «ВКонтакте».

«Видео ВКонтакте» теперь поддерживает загрузку «тяжёлых» файлов размером до 256 ГБ. В настройках видеоплеера появится 7 параметров качества видео вплоть до Full HD и 4К, между которыми зритель сможет переключаться. По умолчанию в плеере включена функция автоматического выбора качества. 

Ещё одной возможностью для пользователей станет формат Picture-in-Picture, видеоплеер можно свернуть в мини-окно — для этой функции реализована новая кнопка.  

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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