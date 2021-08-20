«ВКонтакте» перезапустила видеоплатформу

Команда «ВКонтакте» объявила о большом перезапуске видеоплатформы в социальной сети.

Как поясняют разработчики, собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой полностью снимает ограничения на одновременное число зрителей, подключённых к одной трансляции, и обеспечивает просмотр в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.

Пользователям стал доступен просмотр видео и прямых эфиров в разрешении 4К, стриминг на Chromecast и AirPlay. Функция появится в приложениях iOS, Android и десктопной версии «ВКонтакте».

«Видео ВКонтакте» теперь поддерживает загрузку «тяжёлых» файлов размером до 256 ГБ. В настройках видеоплеера появится 7 параметров качества видео вплоть до Full HD и 4К, между которыми зритель сможет переключаться. По умолчанию в плеере включена функция автоматического выбора качества.

Ещё одной возможностью для пользователей станет формат Picture-in-Picture, видеоплеер можно свернуть в мини-окно — для этой функции реализована новая кнопка.