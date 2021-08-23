Браузер Microsoft Edge 94 получит функции

Браузер Microsoft Edge продолжает развиваться и получать новые функции. Версия Edge 94, выпуск которой состоится позднее в этом году, получит несколько любопытных нововведений, которые уже доступны в тестовых версиях приложения.

Согласно имеющимся данным, в Edge 94 будет обновлён интерфейс режима чтения, появятся дополнительные улучшения «спящих» вкладок и новая функция просмотра истории цен на товары на 10 интернет-платформах, включая Amazon. Благодаря этому пользователям будет проще находить товары по оптимальной цене.

Обновление ждёт встроенный инструмент чтения длинных статей и объёмных текстов. При его активации браузер автоматически изменяет шрифт и фон страницы, чтобы пользователю было проще сосредоточиться на чтении. В Edge 94 пользователь сможет изменять ширину столбца текста по своему усмотрению.

Некоторые изменения коснутся «спящих» вкладок, которые в некоторых случаях позволяют высвободить до 43 % оперативной памяти. В Edge 94 у пользователей появится возможность переводить открытые вкладки в спящий режим уже через 30 секунд бездействия, тогда как сейчас этот переход осуществляется только через 5 минут. Изменить интервал можно будет в настройках. В тестовых сборках Edge также появились индикаторы состояния вкладок, показывающие статус открытых страниц и объём памяти, который можно сэкономить, переведя их в спящий режим.

Ожидается, что в Edge 94 будут реализованы некоторые изменения дизайна пользовательского интерфейса, улучшится поддержка уведомлений для прогрессивных веб-приложений и др. В настоящее время эти нововведения доступны в тестовых версиях Edge, а в стабильных версиях обозревателя они появятся позднее в этом году.