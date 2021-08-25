Google изменит расчёт рейтинга приложений в Play Маркет

Разработчики Google планируют изменить методику расчёта рейтинга в магазине приложений Play Маркет. Оценки теперь будут зависеть от региона и форм-фактора используемых устройств.

Сейчас рейтинги приложений в Play Маркет едины по всему миру. Компания считает, что текущая модель может отображать нерелевантный рейтинг для некоторых стран, где часть функций может отсутствовать. Вместо этого пользователю будет демонстрироваться информация в зависимости от региона, в котором зарегистрирована учётная запись. Будет ли информация меняться в зависимости от региона пребывания, не уточняется.

Кроме этого, оценки приложений разделят для разных типов устройств — планшетов, складных смартфонов, Chrome OS, Wear OS или Auto. Это сделают из-за того, что сервисы не всегда одинаково работают на всех устройствах. Как именно это будет реализовано, пока не сообщается. Все изменения будут согласовывать с разработчиками крупных приложений.

«Мы понимаем, что разработчики хотят быть уверены в своей работе и предсказывать любое изменение рейтингов перед пользователем. Поэтому за 10 недель до внесения изменений мы свяжемся со всеми компаниями, чьи сервисы скачали более 5 % пользователей. Это даст вам время на внесение изменений в свои приложения», — заявили представители Google.

Корректировка рейтинга в зависимости от страны начнёт действовать с ноября 2021 года. Изменение оценки в зависимости от типа устройства планируется провести в 2022 году.