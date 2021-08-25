Linux исполнилось 30 лет

25 августа 1991 года студент Хельсинкского университета Линус Торвальдс (Linus Torvalds) отправил сообщение в локальную новостную группу comp.os.minix, запросив у участников пожелания к новой UNIX-подобной операционной системе, которую он разрабатывал в качестве хобби. Так был заложен первый камень в фундамент программной платформы, получившей название Linux и поддерживаемой сообществом Open Source.

Сегодня операционные системы на базе Linux доминируют в мире суперкомпьютеров — здесь их рыночная доля составляет 100 %! По данным Google, ядро Linux лежит в основе более трёх миллиардов устройств на Android — самой популярной операционной системы в мире.

По сведениям компании Netcraft, на Linux работают большинство веб-серверов, более того, эта платформа активно используется в облачной инфраструктуре Microsoft Azure. Кроме того, базовые элементы операционной системы являются основой ПО встраиваемой электроники и устройств интернета вещей.

При этом Linux не удалось добиться успехов на рынке пользовательских компьютеров — здесь доля ОС составляет всего 2,38 % или 3,59 %, включая Chrome OS. Для сравнения, на долю Windows приходится 73,04 % компьютеров, на macOS — 15,43 %.

Тем не менее, Linux чрезвычайно важна, поскольку сам факт её существования и развития демонстрирует триумф идеи программного обеспечения с открытым исходным кодом.

«Трудно переоценить, как критически важен Linux для современной экосистемы интернета. Сейчас операционная система работает на всевозможных устройствах, от смартфонов, на которые мы полагаемся в ежедневной жизни до Международной космической станции. Полагаться на интернет — значит полагаться на Linux», — прокомментировал тридцатилетний юбилей платформы представитель Google Кис Кук (Kees Cook).