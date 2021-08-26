"ВКонтакте" появится новый дизайн мессенджера

"ВКонтакте" представляет новые возможности персонализации мессенджера — выбор фона и цвета сообщений. Каждый пользователь сможет настроить дизайн в приложении под себя и получить уникальное оформление своих переписок. Также можно будет включить общую тему для всех участников чата — тогда её увидят все, кто в нём состоит.

Менять оформление мессенджера для себя смогут пользователи приложения для iOS и Android. В разных случаях будут доступны варианты: либо выбрать готовые шаблоны, либо настроить всё самостоятельно. Можно установить на фон и своё изображение — например, фотографию звёздного неба или рассвета на море, любимое селфи с другом — а потом подобрать к нему подходящий цвет сообщений.

Также пользователи смогут поменять оформление каждого отдельного чата — как диалога, так и группового. Если в беседе больше двух человек, ответственных за внешний вид переписки можно будет выбрать в настройках: среди создателей и администраторов чата или всех его участников. Сначала пользователи смогут выбрать среди 11 готовых шаблонов, а позже — настраивать темы оформления и самостоятельно.