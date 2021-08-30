Акция в МТС: скидка 30% на смартфоны Samsung Galaxy A22 и M12

С 28 августа популярные смартфоны Samsung Galaxy A22 и M12 присоединяются к акции «Всё и сразу!». Те, кто подключился или сменил тарифный план на «Безлимитище+» или «Супер Голос», смогут приобрести их с выгодой до 30%.

В рамках акции «Всё и сразу!» стоимость версии Samsung Galaxy A22 с 4/64 ГБ памяти снижена на 200 рублей, а версии с 4/128 ГБ памяти – на 220 рублей. Воспользовавшись скидкой, их можно приобрести за 459 и 519 рублей соответственно.

Samsung Galaxy M12 с 3/32 ГБ памяти стал доступнее на 140 рублей, а с 4/64 ГБ памяти – на 160 рублей. Аппарат с менее емкой конфигурацией можно забрать за 319 рублей, а с более вместительной – за 369 рублей.

Чтобы получить скидку на смартфон, нужно одновременно с покупкой устройства подключиться или сменить тарифный план на «Безлимитище+» или «Супер Голос» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС на выбранном тарифе в течение 24 месяцев. Подробнее с условиями акции «Всё и сразу!» можно ознакомиться – здесь.