В МТС новые смартфоны присоединились к акции «Забота о близких»

Смартфоны Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A22 присоединились к акции «Забота о близких». С ее помощью абоненты тарифного плана «Близкий» могут приобрести их в МТС в рассрочку до двух лет без первого платежа.

В рамках акции «Забота о близких» эти модели предлагаются по сниженным ценам. Так, при покупке Xiaomi Redmi 9A можно будет сэкономить 20 рублей, при покупке версии Samsung Galaxy A22 с 64 ГБ памяти – 60 рублей, а версии со 128 ГБ памяти – 80 рублей.

Xiaomi Redmi 9A – отличный выбор для тех, кто ищет максимально недорогой современный смартфон для периодического выхода в интернет и использования самых распространенных приложений. Аппарат порадует своего владельца большим 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600×720 пикселей, камерами на 13 и 5 Мп, 32 ГБ постоянной и 2 ГБ оперативной памяти. Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч он способен проработать до 2-3 дней на одном заряде.

Воспользовавшись акцией «Забота о близких», Xiaomi Redmi 9A можно приобрести за 259 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 25 рублей, а на два года – 13 рублей.

Модель Samsung Galaxy A22 получила более совершенную технологическую начинку. Ее большой яркий Super AMOLED экран c диагональю 6,4 дюйма поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц, которая обеспечивает сперхплавную прокрутку. А мощная квадрокамера, работающая при поддержке искусственного интеллекта, может похвастаться сенсорами на 48, 8, 2 и 2 Мп.

В рамках акции «Забота о близких» Samsung Galaxy A22 c 4/64 ГБ памяти можно забрать за 599 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 58 рублей, а на два года – 28 рублей.

Версия Samsung Galaxy A22 c 4/128 ГБ памяти по акции доступна за 659 рублей. В рассрочку на год ее можно оформить за 66 рублей в месяц,а на два года – за 32 рубля в месяц.

Акция «Забота о близких» дает возможность пожилым людям приобретать смартфоны в рассрочку на 12 или 24 месяца без первого платежа. Одновременно с покупкой они также получают бонус – 3 ГБ мобильного интернета на 180 дней. Принять участие в акции могут абоненты, которые пользуются тарифным планом «Близкий».