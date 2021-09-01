Samsung показала рабочий прототип смартфона с экраном-гармошкой

На мероприятии Display Week 2021 в мае подразделение Samsung Display вкратце рассказало о работе над прототипом смартфона с S-образным дисплеем, способным сгибаться как внутрь, так и наружу. Теперь же работающий прототип устройства с таким экраном показали на мероприятии iMiD 2021.

Samsung Galaxy Fold первого поколения вышел в 2019 году: одно складное устройство с гибким дисплеем предложило возможности смартфона и миниатюрного планшета. Год спустя продукт был обновлён, он получил улучшенную конструкцию шарнира, усовершенствованный дисплей и более производительную начинку. В прошлом месяце был представлен дуэт Z Fold3 и Z Flip3.

Теперь подразделение Samsung Display показало прототип устройства нового типа, и нечто подобное в перспективе может выйти на рынок. Гаджет состоит из трёх частей на двух шарнирах. Он оснащён дисплеем, который может складываться и внутрь, и наружу. К сожалению, на демонстрационном видео не показано, как работает складной механизм в динамике, разработчик пока сконцентрировался на том, какие возможности способен дать гибкий 7,2-дюймовый OLED-дисплей, способный сгибаться в обе стороны. Две линии сгиба делят экран на три участка, что может быть удобно для работы с несколькими приложениями одновременно.

О технических характеристиках безымянного прототипа не говорится ничего, на текущем этапе их значение второстепенно. Видно лишь, что слева от дисплея размещена пара камер, на верхнем торце есть физические кнопки, а на нижнем размещён разъём для подключения кабеля.