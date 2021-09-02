Вышла операционная система Windows Server 2022

Корпорация Microsoft объявила о доступности операционной системы Windows Server 2022. Компания отмечает, что нынешний релиз является очень большим шагом в развитии программной платформы, используемой компаниями по всему миру.

На базе Windows Server 2022 могут развёртываться гибридные облачные среды и выполняться задачи, требующие высокого уровня безопасности. В частности, реализовано больше возможностей для работы с Azure. Программная платформа позволяет работать с приложениями Tier1.

При разработке платформы большое внимание было уделено средствам защиты. В целом, реализована многоуровневая система обеспечения безопасности. Операционная система включает усовершенствования в работе с контейнерами, .NET, ASP.NET и IIS. Поддерживается использование до 48 Тбайт оперативной памяти и до 2048 потоков в составе 64 процессоров.

Основная фаза поддержки операционной системы Windows Server 2022 продлится до 13 октября 2026 года, расширенная поддержка будет завершена 14 октября 2031 года. ОС доступна в трёх версиях, если не считать облачные: Essentials, Standard и Datacenter. Младшая версия стоит $501. Стоимость остальных рассчитывается по числу ядер.