Microsoft объявила дату прекращения поддержки ОС Windows Thin PC

Microsoft объявила дату прекращения поддержки операционной системы Windows Thin PC. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В заявлении на сайте компании говорится, что поддержка еще одной ОС будет прекращена 12 октября 2021 года. Специалисты Microsoft порекомендовали пользователям подготовиться к переходу на другую версию Windows, так как данная перестанет обновляться. Кроме апдейтов компания прекратит поставлять для системы патчи безопасности.

«Для организаций, которые все еще используют Windows Thin PC, Microsoft рекомендует подумать о переходе на более новый клиент удаленного рабочего стола», — говорится в сообщении. Сотрудникам компаний, пользующихся корпоративной лицензией, программисты рекомендовали обратиться к системным администраторам.

Windows Thin PC была представлена 9 февраля 2011 года. Операционная система является упрощенной версией популярной Windows 7 и не имеет некоторых функций. В свою очередь ОС заменила Windows Fundamentals for Legacy PCs, основанную на Windows XP Embedded.