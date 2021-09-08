Стоимость биткоина снизилась до $45400

Стоимость биткоина резко обвалилась, потеряв более $7 тысяч (более 13% от курса). На данный момент цена криптовалюты составляет $45,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Google Finance.

Изменения произошли они на фоне начала использования криптовалюты в качестве официального платёжного средства в Сальвадоре.

В июне парламент Сальвадора принял закон о признании биткоина законным платёжным средством в стране наравне с прежней «местной» валютой — долларом США. В документе было указано требование о создании необходимой инфраструктуры в течение 90 дней, чтобы криптовалютой можно было рассчитываться за любые товары. С 7 сентября закон вступил в силу.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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