В МТС стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi 10 с памятью 4/64 ГБ

В салонах связи и интернет-магазине МТС в продаже появился смартфон Xiaomi Redmi 10 с памятью 4/64 ГБ. Его стоимость для всех составляет 569 рублей. Теперь в МТС доступны обе модели – с объемом памяти 4/64 ГБ и 4/128 ГБ.

Новинка оснащена дисплеем с IPS матрицей диагональю 6,5-дюйма, разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Технология AdaptiveSync позволяет переключаться между частотами 45, 60 и 90 Гц, чтобы добиться большей плавности работы с устройством либо сэкономить расход батареи.

В основной камере установлен главный датчик изображения разрешением 50 Мп, а также дополнительные модули разрешением 8, 2 и 2 Мп. Ультраширокоугольный объектив на 8 Мп упрощает создание панорамных снимков и групповых портретов. Макромодуль на 2 Мп поможет создавать четкие снимки мелких предметов. Датчик глубины на 2 Мп добавит эффект размытия фона. Для создания ярких селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Работает Xiaomi Redmi 10 под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Длительное время автономной работы новинки обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт и умеет заряжать другие гаджеты.

Приобрести Xiaomi Redmi 10 4/64 ГБ без NFC независимо от наличия абонентского номера в сети МТС можно в рамках акции «Для всех» единым платежом за 569 рублей. Для действующих и новых абонентов МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи доступна его покупка и в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка». При годовой рассрочке ежемесячный платеж составит 51,80 рубля, а при двухлетней – 24,80 рубля.

Версию Xiaomi Redmi 10 4/128 ГБ без NFC по акции «Для всех» можно приобрести за 629 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 57,10 рубля, а на два года – 27,40 рубля.