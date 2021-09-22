Беларусь заняла 62 место в рейтинге самых инновационных стран

Беларусь поднялась на 2 строчки и заняла 62 место в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021. Его ежегодно публикует Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), входящая в структуру ООН.

За год наша страна улучшила свои позиции сразу в нескольких категориях рейтинга. В блоке «Развитие технологий и экономики знаний» Беларусь поднялась с 46 на 37 место, в блоке «Результаты творческой деятельности» – с 97 на 93.

В категории «Экспорт услуг в сфере ИКТ» Беларусь заняла 11 место в мире, переместившись на 4 строчки вверх. Также страна поднялась с 19 на 16 строчку в рейтинге «Доступ к ИКТ». При этом Беларусь осталась мировым лидером в категории «Создание мобильных приложений».

Global Innovation Index – это исследование и сопровождающий его рейтинг стран по показателю уровня развития инноваций. Оно проводится с 2007 года в рамках совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD (Франция), Корнельского университета (Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).