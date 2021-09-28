В Microsoft Teams появились новые функции

Microsoft объявила о запуске новых функций в своём сервисе видеоконференций и совместной работы Teams, которые помогут ему конкурировать с платформой видеоконференций Zoom. Пользователи сервиса Microsoft теперь могут передавать звонки между устройствами, принимать вызовы в автомобиле через систему Apple CarPlay, а также получать доступ к расшифровкам звонков.

Вместе с этим появится возможность выявления спам-звонков, интеграции программного обеспечения контакт-центра, а также совершения звонков в пять дополнительных стран на определённых тарифных планах. В следующем месяце также ожидается появление функции виртуальной рации в Teams, которая позволит пользователям говорить после нажатия соответствующей кнопки.

Отметим, что некоторые из этих функций появились в Zoom раньше, но, например, служба отслеживания спам-звонков всё ещё находится на стадии бета-тестирования. Microsoft продолжает вкладывать значительные средства в развитие Teams, чтобы попытаться навязать конкуренцию более успешным аналогам, популярность которых значительно выросла во время пандемии.

В июле этого года генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) говорил, что пользовательская база Teams составляет около 80 млн человек в месяц. Microsoft также готовится к запуску продукта Operator Connect, который позволит клиентам использовать телефонные сети для звонков в Teams. Согласно имеющимся данным, телекоммуникационные компании работают напрямую с Microsoft, поэтому для использования этой функции простым пользователям не потребуется совершать каких-либо дополнительных действий.