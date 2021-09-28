Microsoft обновит дизайн Skype и добавит новые функции

Редмондская компания поделилась планами по запуску совершенно новой, «улучшенной, быстрой, стабильной и современной» версии Skype. Microsoft заявила, что прислушивается к отзывам пользователей и в ближайшие несколько месяцев начнёт вносить изменения для модернизации сервиса.

Ключевой элемент Skype, который Microsoft называет этапом звонка, привлекает наибольшее внимание. Сетка, которая отображается во время вызова, скоро будет отображать клетки для всех пользователей, участвующих в вызове, независимо от того, включена у них трансляция видео или нет. Microsoft также добавит новые темы для этого экрана и позволит выбирать между представлением, фокусирующимся на докладчике, сеткой, большой галереей, режимом «Вместе» и другими. Оформление приложения будет выполнено в стиле Fluent Design.

Однако изменения коснутся не только изменения дизайна приложения, но и функциональности. Команда Skype заявляет, что повысит производительность Android-версии приложения более чем на 2000 % в «ключевых сценариях». Производительность десктопной версии программы, по словам Microsoft, вырастет на 30 %. Среди прочего, режим TwinCam, который позволяет транслировать видео одновременно с фронтальной и тыльной камер смартфона во время звонка. Эта функция станет доступна в ближайшие месяцы.

Microsoft также обязалась поддерживать все браузеры в последующих обновлениях Skype, чтобы обеспечить работу сервиса на как можно большем количестве устройств и платформ.