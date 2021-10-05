Вышла финальная Windows 11

Стабильная версия Windows 11 стала официально доступна для загрузки. Microsoft решила развёртывать новую операционную систему в несколько этапов, так что не на всех устройствах Windows 11 будет доступна сразу. Microsoft ранее заявила: «Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 в период до середины 2022 года». Другими словами, некоторым пользователям придётся ждать обновления ещё более полугода.

Проверить, доступно ли обновление до Windows 11 для вашего компьютера, можно в «Центре обновления Windows», который можно найти в настройках Windows 10. Также можно не ждать своей очереди и немедленно выполнить обновление с помощью нового Помощника по установке от Microsoft. Другой вариант — создать установочный носитель Windows 11 или скачать ISO-образ новой операционной системы.

Напомним, что Windows 11 обладает обновлённым интерфейсом и «Пуском», виджетами, встроенным Microsoft Teams и улучшенным Microsoft Store. Это лишь малая часть нововведений новой операционной системы.

Завтра стартуют продажи новых устройств Microsoft Surface с предустановленной Windows 11, а также в продажу поступят новые ПК и ноутбуки от ASUS, Lenovo и HP. Другие производители ПК, такие как Acer, Dell и Samsung, также скоро выпустят устройства с Windows 11.